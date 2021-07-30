Программное обеспечение электромобилей Tesla теперь переведено на русский язык

Также изменения затронут и интегрированную систему видеорегистраторов. Благодаря обновлению видеорегистраторов съемка событий автоматически будет запускаться в случае какого-либо ЧП: если автомобиль попал в аварию или в салоне сработали подушки безопасности. Такие записанные в момент какого-либо происшествия видео будут сохраняться автоматически.