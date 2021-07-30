Программное обеспечение электромобилей Tesla теперь переведено на русский язык

Программное обеспечение электромобилей Tesla теперь переведено на русский язык
Программное обеспечение электромобилей Tesla теперь переведено на русский язык
Сегодня, 19:04ОбществоФото: pixabay.com
Американская компания Tesla, известная выпуском инновационных электромобилей, внесла очередные изменения в программное обеспечение машин: теперь среди языков, которые поддерживает ПО, появились русский, венгерский и румынский.

В электромобилях, в которых установлено приложение Tesla Theater, теперь стал доступен потоковый сервис Disney+. Помимо этого, в новых моделях появились и другие новшества.

Как сообщает сайт 360tv.ru со ссылкой на публикацию издания Electrec, теперь электромобиль поддерживает режим автомойки, автоматически закрывая окна, блокируя работу электроники в салоне и отключая дворники.

У моделей, которые имеют зеркала с автоматическим затемнением, теперь появилась функция отключения автоматического затемнения.

Также изменения затронут и интегрированную систему видеорегистраторов. Благодаря обновлению видеорегистраторов съемка событий автоматически будет запускаться в случае какого-либо ЧП: если автомобиль попал в аварию или в салоне сработали подушки безопасности. Такие записанные в момент какого-либо происшествия видео будут сохраняться автоматически.

Новые обновления начнут действовать с 29 июля во всех электромобилях Tesla.

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