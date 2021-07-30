Съемки для «Тик Тока» устроили на «Черном тюльпане» школьницы в Екатеринбурге

Проходящие мимо мемориала, посвященного погибшим в Афганистане и Чечене воинам, молодые люди сняли на видео школьниц, которые устроили танцы на памятнике, снимая их для «Тик Тока». Инцидент случился в ночь на 30 июля, сообщает Е1.
По словам очевидцев, девочкам на вид около 10 лет. Они убежали, как только увидели, что их танцы кто-то снимает на видео.
Напомним, под Челябинском девушки-подростки во время прогулки пожарили сосиски на вечном огне на мемориале в память о погибших во время Великой Отечественной войны. На замечания прохожих дети ответили матом. В полиции отметили, что они будут поставлены на учет.