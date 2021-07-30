Съемки для «Тик Тока» устроили на «Черном тюльпане» школьницы в Екатеринбурге

Девочки-подростки устроили съемки для «Тик Тока» на мемориале «Черный тюльпан». По словам очевидцев, они танцевали, пока не заметили, что их самих снимают на камеру мобильного телефона прохожие.

Проходящие мимо мемориала, посвященного погибшим в Афганистане и Чечене воинам, молодые люди сняли на видео школьниц, которые устроили танцы на памятнике, снимая их для «Тик Тока». Инцидент случился в ночь на 30 июля, сообщает Е1. По словам очевидцев, девочкам на вид около 10 лет. Они убежали, как только увидели, что их танцы кто-то снимает на видео. Видео: е1.ru Напомним, под Челябинском девушки-подростки во время прогулки пожарили сосиски на вечном огне на мемориале в память о погибших во время Великой Отечественной войны. На замечания прохожих дети ответили матом. В полиции отметили, что они будут поставлены на учет. Барбекю с сосисками на Вечном огне устроили школьницы под Челябинском

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