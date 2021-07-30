Семья пожарного-блогера стала лучшей в Нижнем Тагиле

Семья пожарного-блогера стала лучшей в Нижнем Тагиле
Семья пожарного-блогера стала лучшей в Нижнем Тагиле
Сегодня, 22:14ОбществоФото: Александр Серов в Instagram
Пожарный-блогер из Нижнего Тагила Александр Серов и его жена Яна стали победителями в 19-м по счету общегородском конкурсе «Молодая семья-2021». Об этом редакции TagilCity.ru рассказал сам Александр.

По его словам, в общей сложности конкурс состоял из семи этапов. В этом году девизом состязания стал слоган «Мой Тагил — моя семья», а этапы были посвящены приближающемуся 300-летнему юбилею Нижнего Тагила:

  • квест на территории города. Участникам было необходимо фотографироваться с достопримечательностями и угадывать места;
  • веселые старты. Молодая семья должна была поставить палатку и пройти веревочные этапы;
  • кулинарный конкурс. Участники готовили фирменное блюдо, коктейли;
  • конкурс рисунков. Для начала тагильчане рисовали клумбу, после чего воплощали ее в реальность;
  • конкурс, проверяющий логику участников;
  • на последнем этапе необходимо было написать песню и выступить с ней на сцене.

Александр и Яна исполнили совместную песню, посвященную хорошим отношениям внутри их семьи. В общей сложности Серовы получили 346 баллов и заняли первое место. На второй месте оказалась семья, получившая 319 баллов.

Главным призом стали сто тысяч рублей, которые молодая семья планирует потратить на путешествие в Сочи. Об этом Яна Серова рассказала на своей личной странице в Instagram. Она добавила, что также они с мужем получили сертификат в ресторан, подарки детям и букет цветов.

Мы заняли первое место. Не буду лукавить, это было неудивительно и ожидаемо,сказала Яна.

Фото:Александр Серов в Instagram

Подарки участникам конкурса вручал глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев. После этого он также поздравил победителей.

Фото:скриншот видео Дворец Молодежи в Instagram

Напомним, ежегодный смотр-конкурс на лучшее садоводческое товарищество и лучший садовый участок стартовал в Нижнем Тагиле. Подведение итогов ожидается в сентябре.

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