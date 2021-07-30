Семья пожарного-блогера стала лучшей в Нижнем Тагиле

По его словам, в общей сложности конкурс состоял из семи этапов. В этом году девизом состязания стал слоган «Мой Тагил — моя семья», а этапы были посвящены приближающемуся 300-летнему юбилею Нижнего Тагила:
Александр и Яна исполнили совместную песню, посвященную хорошим отношениям внутри их семьи. В общей сложности Серовы получили 346 баллов и заняли первое место. На второй месте оказалась семья, получившая 319 баллов.
Главным призом стали сто тысяч рублей, которые молодая семья планирует потратить на путешествие в Сочи. Об этом Яна Серова рассказала на своей личной странице в Instagram. Она добавила, что также они с мужем получили сертификат в ресторан, подарки детям и букет цветов.
Мы заняли первое место. Не буду лукавить, это было неудивительно и ожидаемо,сказала Яна.
Подарки участникам конкурса вручал глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев. После этого он также поздравил победителей.
Напомним, ежегодный смотр-конкурс на лучшее садоводческое товарищество и лучший садовый участок стартовал в Нижнем Тагиле. Подведение итогов ожидается в сентябре.