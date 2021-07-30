Семья пожарного-блогера стала лучшей в Нижнем Тагиле

Пожарный-блогер из Нижнего Тагила Александр Серов и его жена Яна стали победителями в 19-м по счету общегородском конкурсе «Молодая семья-2021». Об этом редакции TagilCity.ru рассказал сам Александр.

По его словам, в общей сложности конкурс состоял из семи этапов. В этом году девизом состязания стал слоган «Мой Тагил — моя семья», а этапы были посвящены приближающемуся 300-летнему юбилею Нижнего Тагила: квест на территории города. Участникам было необходимо фотографироваться с достопримечательностями и угадывать места;

веселые старты. Молодая семья должна была поставить палатку и пройти веревочные этапы;

кулинарный конкурс. Участники готовили фирменное блюдо, коктейли;

конкурс рисунков. Для начала тагильчане рисовали клумбу, после чего воплощали ее в реальность;

конкурс, проверяющий логику участников;

на последнем этапе необходимо было написать песню и выступить с ней на сцене. Александр и Яна исполнили совместную песню, посвященную хорошим отношениям внутри их семьи. В общей сложности Серовы получили 346 баллов и заняли первое место. На второй месте оказалась семья, получившая 319 баллов. Главным призом стали сто тысяч рублей, которые молодая семья планирует потратить на путешествие в Сочи. Об этом Яна Серова рассказала на своей личной странице в Instagram. Она добавила, что также они с мужем получили сертификат в ресторан, подарки детям и букет цветов. Мы заняли первое место. Не буду лукавить, это было неудивительно и ожидаемо,сказала Яна. Фото: Александр Серов в Instagram Подарки участникам конкурса вручал глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев. После этого он также поздравил победителей. Фото: скриншот видео Дворец Молодежи в Instagram Напомним, ежегодный смотр-конкурс на лучшее садоводческое товарищество и лучший садовый участок стартовал в Нижнем Тагиле. Подведение итогов ожидается в сентябре. Ежегодный смотр-конкурс для садоводов начался в Нижнем Тагиле

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter