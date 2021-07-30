Свердловский депутат Коркин требует оправдать его за убийство по неосторожности

Депутат ЗакСо Свердловской области Александр Коркин, признанный виновным в причинении смерти по неосторожности екатеринбургскому бизнесмену Сергею Титову, подал апелляцию на приговор. Он просит признать его невиновным, а также не признает свою вину.

Апелляционная жалоба подана защитой депутата, пишет ЕАН. Ранее сообщалось, что родные Титова также подали жалобы, потому что считают вынесенный приговор слишком мягким. Напомним, 24 июня 2021 года Александру Коркину был вынесен приговор. Он получил один год ограничения свободы. Также он должен выплатить по 500 тысяч рублей компенсации матери и вдове погибшего. Происшествие случилось 5 сентября 2019 года во время прогулки на катере по реке Лозьве. По версии Коркина, Титов сам зацепил спусковой крючок ружья и оно выстрелило. Однако эксперты установили, что выстрел был сделан со стороны. При этом Михаил Корнильцев, который является владельцем ружья, опровергал версию депутата. Он заявил, что ружье выстрелить не могло, потому что его вручную нужно снять с предохранителя. На данный момент в отношении владельца ружья возбуждено уголовное дело по ст. 224 УК РФ «Небрежное хранение огнестрельного оружия».

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