Танцы на мемориале и смерть после выписки. Итоги дня в Свердловской области

84-летняя пенсионерка скончалась, после того, как ее выписали из больницы с COVID-19 и двусторонней пневмонией. Во время лечения у нее начались признаки деменции, а через 10 дней она написала отказ от госпитализации и была выписана. По словам сына, она была недолечена, и родственникам приходилось дежурить рядом с ней круглосуточно. При этом они сами заболели. А через неделю после выписки свердловчанка скончалась.