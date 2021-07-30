Танцы на мемориале и смерть после выписки. Итоги дня в Свердловской области

Девочки, которым на вид около 10 лет, устроили съемки для TikTok на мемориале «Черный тюльпан», который посвящен воинам, погибшим в Афганистане и Чечне. Очевидцы сообщили, что они танцевали, пока не увидели, что их снимают прохожие, а затем убежали. В полиции начали проверку, правоохранители устанавливают личности детей.
Эпидемиолог Александр Соловьев рассказал, что смерть — это не самый страшный исход COVID-19. Он отметил, что есть три стадии болезни: острый ковид, продолжающийся симптоматический ковид и стойкий постковидный синдром. После инфекции, перенесенной даже в легкой форме, в течение полугода пациенты испытывают усталость, трудности с концентрацией внимания и проблемы с памятью. Кроме того, COVID-19 серьезно влияет на нервную и сердечно-сосудистую систему, а также внутренние органы человека.
84-летняя пенсионерка скончалась, после того, как ее выписали из больницы с COVID-19 и двусторонней пневмонией. Во время лечения у нее начались признаки деменции, а через 10 дней она написала отказ от госпитализации и была выписана. По словам сына, она была недолечена, и родственникам приходилось дежурить рядом с ней круглосуточно. При этом они сами заболели. А через неделю после выписки свердловчанка скончалась.
С 1 августа 2021 года в госпитале имени Тетюхина в Нижнем Тагиле будет остановлено оказание медпомощи по эндопротезированию. В пресс-службе сообщили, что пока не знают, временно это или в последствии операции будут возобновлены. Клиника направила обращение к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву, в котором говорится что фактическая потребность в эндопротезировании превысила предусмотренную. Также заявка на увеличение годового задания направлена в Минздрав Свердловской области.