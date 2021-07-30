В арт-кластер будет превращена усадьба Нурова в Екатеринбурге

Пока это здание приносит собственнику только убытки — его содержание обходится в 3,5 миллиона рублей в год. Чтобы окупать затраты, концепция усадьбы будет изменена. В будущем владелец здания планирует найти не только арендаторов, которые заполнят арт-кластер, но и оператора (главного арендатора помещений), который будет управлять имуществом.