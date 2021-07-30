В арт-кластер будет превращена усадьба Нурова в Екатеринбурге

За свой счет отреставрировать усадьбу Нурова на улице Чапаева, 1 в Екатеринбурге, а также реорганизовать пространство под арт-площадку за 100 миллионов рублей планирует корпорация «Маяк». Сейчас идет подготовка всех необходимых документов, она займет около года, сообщает РБК.
Пока это здание приносит собственнику только убытки — его содержание обходится в 3,5 миллиона рублей в год. Чтобы окупать затраты, концепция усадьбы будет изменена. В будущем владелец здания планирует найти не только арендаторов, которые заполнят арт-кластер, но и оператора (главного арендатора помещений), который будет управлять имуществом.
Напомним, за ДК «Юбилейный» в Нижнем Тагиле, где были найдены останки, которые могут относиться к семейному склепу Демидовых, начаты работы по подготовке к археологическим раскопкам. Сейчас специалисты собирают образцы материалов.