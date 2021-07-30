В суде объяснили отмену приговора Васильеву за смертельное ДТП на Малышева

В Свердловском областном суде прокомментировали, по какой причине был отменен приговор Ленинского суда. Согласно ему Васильев, который устроил смертельное ДТП на улице Малышева в Екатеринбурге, получил 9 лет и 3 месяца лишения свободы.

Причиной данного решения стали нарушения при рассмотрении дела в суде первой инстанции. Имеется в виду то, что изначально процесс проходил в закрытом режиме. Это связано с оглашением медицинских данных Васильева. Также в качестве потерпевших проходили дети погибших в аварии мужчин, сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на пресс-службу областного суда. Напомним, ДТП произошло 4 августа 2019 года. До этого, по версии следствия, Васильев употреблял алкогольные напитки в квартире своего друга, а затем взял ключи от его автомобиля и поехал за выпивкой. На улице Малышева он не справился с управлением и устроил массовое ДТП с четырьмя машинами. В результате аварии погибли водитель такси и его пассажир. Отец Васильева, полковник Росгвардии, сдал анализ на освидетельствование на алкоголь вместо сына, но позже обман вскрылся. Приговор за смертельное ДТП в Екатеринбурге отменен сыну полковника Росгвардии

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