В топ-10 по толерантности к однополым парам вошли владельцы съемного жилья в Тагиле

На первом месте по толерантности к однополым заселенцам оказались отельеры и владельцы частного сектора жилья в Санкт-Петербурге. Вторую позицию заняли владельцы арендуемого жилья в Ялте. Также в ТОП-10 попали собственники жилья, которые охотно сдают жилье однополым туристам, из Челябинска, Тамбова, Сочи, Калининграда, Воронежа, Новосибирска и Владивостока.