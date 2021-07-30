В топ-10 по толерантности к однополым парам вошли владельцы съемного жилья в Тагиле

В топ-10 по толерантности к однополым парам вошли владельцы съемного жилья в Тагиле
В топ-10 по толерантности к однополым парам вошли владельцы съемного жилья в Тагиле
Сегодня, 19:21ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Нижний Тагил вошел в десятку городов России с самым толерантным отношением к однополым парам туристов.

В исследовании сервиса бронирования жилья Tvil.ru Нижний Тагил занял третью позицию из десяти в рейтинге городов с самыми толерантными владельцами жилья для однополых туристов, сообщает Ура.ру.

На первом месте по толерантности к однополым заселенцам оказались отельеры и владельцы частного сектора жилья в Санкт-Петербурге. Вторую позицию заняли владельцы арендуемого жилья в Ялте. Также в ТОП-10 попали собственники жилья, которые охотно сдают жилье однополым туристам, из Челябинска, Тамбова, Сочи, Калининграда, Воронежа, Новосибирска и Владивостока.

Напомним, Европейский суд по правам человека обязал Россию узаконить однополые браки, после жалобы возлюбленных, которым отказали в регистрации отношений.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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