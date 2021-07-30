За неисправную печь более 100 тысяч отсудил у подрядчика свердловчанин

Недовольный качеством постройки печи в своем доме житель Первоуральска отсудил у подрядчика, выполнявшего работы, свыше 100 тысяч рублей. Печь, на которую он потратил четверть миллиона, не смогла обогреть весь дом, как обещал работник.

Житель Первоуральска через суд смог взыскать с недобросовестного подрядчика почти 110 тысяч рублей за печь, построенную в 2019 году у него в доме. По завершению стройки свердловчанин обнаружил, что теплоноситель не справляется со своей задачей и может отапливать лишь одну комнату, вместо всего дома, как было изначально заявлено подрядчиком. За печь мужчина заплатил 257 тысяч рублей, однако, чтобы не замерзнуть зимой, ему пришлось покупать электрокотел и дрова. Устранять выявленные недостатки подрядчик отказался, тогда мужчина обратился и иском в суд, требуя взыскать не только компенсацию морального вреда, но и затраты на отопление дома электрокотлом и дровами, оплату работ и материалов сантехникам, а также штраф, рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда. Требования частично удовлетворил суд первой инстанции. После апелляции Областной суд отменил решение суда первой инстанции в удовлетворении исковых требований о возложении обязанности по устранению недостатков, оставив остальное без изменений. В итоге с подрядчика было взыскано 109,7 тысячи рублей, также он в течении месяца должен устранить недостатки в работе печи. Напомним, 290 тысяч за неисправный холодильник заплатит магазин «Ситилинк» екатеринбурженке по решению суда. В процессе эксплуатации выяснилось, что у техники не работает Wi-Fi. «Ситилинк» заплатит екатеринбурженке 290 тысяч за неисправный холодильник

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