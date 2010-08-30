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1-го сентября на Среднем Урале будет сухо, но прохладно
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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1-го сентября на Среднем Урале будет сухо, но прохладно

30 августа 2010, 16:08ОбществоОльга
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