1-го сентября на Среднем Урале будет сухо, но прохладно
30 августа 2010, 16:08ОбществоОльга
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В День Знаний, 1-го сентября, на Среднем Урале будет сухо, но прохладно. Такой предварительный прогноз делают синоптики Свердловского Гидрометцентра.
30 августа в течение дня и в ночь на 31 августа через горы в районе Ивделя перейдет циклон, который принесет еще одну порцию осадков и промочит северные леса. А 1-го сентября осадки на территории Свердловской области прекратятся, при северном ветре будет прохладно: ночью + 4, + 9°, днем 11-16°. В ночь на 2 сентября ожидаются заморозки.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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