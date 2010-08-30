1-го сентября на Среднем Урале будет сухо, но прохладно

30 августа в течение дня и в ночь на 31 августа через горы в районе Ивделя перейдет циклон, который принесет еще одну порцию осадков и промочит северные леса. А 1-го сентября осадки на территории Свердловской области прекратятся, при северном ветре будет прохладно: ночью + 4, + 9°, днем 11-16°. В ночь на 2 сентября ожидаются заморозки.