45 тысяч первоклассников сядут 1-го сентября за парты свердловских школ
30 августа 2010, 17:02ОбществоОльга
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45 тысяч первоклассников сядут 1-го сентября за парты свердловских школ. Всего же в этом году в школы пойдет 394 тысячи учеников – это на две тысячи больше, чем в прошлом году, сообщили в областном управлении образования.
А вот закончат областные школы весной будущего года всего 5 тысяч 700 11-классников – это примерно в 4 раза меньше, чем в этом году, передает АПИ.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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