Аист с младенцем у перинатального центра желает счастья всем тагильским детям

Аиста с младенцем, как признается сам автор, он сделал «по желанию души», безвозмездно. На основании скульптуры - пожелание счастья детям на языках всех диаспор Нижнего Тагила. Скульптура у перинатального центра – уже шестая работа Александра Иванова, установленная в Нижнем Тагиле. Есть его работы и в других городах области.

Напомним, что перинатальный центр в городе открылся не так давно, но уже готов принять десятки молодых мам. У них, в свою очередь, много других забот. еще до рождения малыша нужно позаботиться о детской одежде, о первом костюмчике. Благо современные магазины предлагают самые разнообразные комплекты для новорожденных. Так что остается только выбрать подходящий фасончик.