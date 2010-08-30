Аист с младенцем у перинатального центра желает счастья всем тагильским детям
Аист с младенцем у перинатального центра желает счастья всем тагильским детям. Так объясняет идею своего очередного творения скульптор Александр Иванов.
Эта работа, как и предыдущие, выполнена из металлолома. Cовременная скульптура лишена помпезности и не предполагает литья, объясняет Александр Иванов.
Аиста с младенцем, как признается сам автор, он сделал «по желанию души», безвозмездно. На основании скульптуры - пожелание счастья детям на языках всех диаспор Нижнего Тагила. Скульптура у перинатального центра – уже шестая работа Александра Иванова, установленная в Нижнем Тагиле. Есть его работы и в других городах области.
Напомним, что перинатальный центр в городе открылся не так давно, но уже готов принять десятки молодых мам. У них, в свою очередь, много других забот. еще до рождения малыша нужно позаботиться о детской одежде, о первом костюмчике. Благо современные магазины предлагают самые разнообразные комплекты для новорожденных. Так что остается только выбрать подходящий фасончик.
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