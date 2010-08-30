Две аварии привели к образованию многокилометровой пробки на въезде в Нижний Тагил

Как сообщает нижнетагильская ГИБДД, в воскресенье в 14 часов на 133 километре трассы Екатеринбург - Серов автомобиль ИЖ, значительно превысив скорость, вылетел на встречную полосу и врезался в ВАЗ 2111. В результате аварии водитель "одиннадцатой" 27-милетняя женщина получила травмы, но после оказания помощи была отпущена домой.

Через час на километр ближе к Нижнему Тагилу водитель УАЗа, 63-летний житель поселка Левиха, не справился с управлением и врезался в ПАЗ. В результате столкновения с вывихом плеча была госпитализирована пассажирка УАЗа.

По словам очевидцев, из-за образовавшейся пробки потребовалось около полутора часов, чтобы доехать от поста ГАИ в районе Леневки до Нижнего Тагила. Скорость движения транспортного потока не превышала 20-ти километров в час.