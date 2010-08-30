Иранские власти объявили Oriflame вне закона
30 августа 2010, 08:50ОбществоОльга
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Следственные органы Ирана обвиняют всемирно известного производителя косметики Oriflame в антигосудаственной деятельности и финансовых махинациях.
Иранские следственные органы обвиняют Oriflame в создании пирамиды при реализации своей продукции. Деятельность финансовых пирамид на территории Ирана считается незаконной, с ними идет непрерывная борьба. По сообщениям местной прессы, за последние месяцы в стране по обвинению в создании пирамид были ликвидированы более 400 фирм.
Подпадает ли деятельность иранского филиала Oriflame под определение "пирамиды", будет решать местный суд.
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