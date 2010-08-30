"История игрушек" бьет рекорды

А вот по посещаемости "История" уступает таким анимационным лентам, как "Шрек 2", "В поисках Немо" и "Король Лев". Добавим, что третья "История игрушек" стала седьмым фильмом за всю историю кинематографа, преодолевшим миллиардный барьер. На первом месте стоит "Аватар", затем следуют "Титаник", "Властелин колец", "Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца" и "Алиса в Стране чудес".