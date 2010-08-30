Кредитная нагрузка на УВЗ снизилась до 26,5 миллиардов

Об этом гендиректор УВЗ Олег Сиенко рассказал губернатору Александру Мишарину. Генеральный директор подчеркнул, что "Уралвагонзавод" остается социально-ориентированным предприятием: на балансе по-прежнему находятся социальные объекты, работают различные программы поддержки сотрудников, а соцпакет на одного работника завода в месяц составляет 2680 рублей.