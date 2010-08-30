Кредитная нагрузка на УВЗ снизилась до 26,5 миллиардов
30 августа 2010, 17:01ОбществоОльга
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Впервые за долгий период на Уралвагонзаводе получена чистая прибыль, а кредитная нагрузка снижена до 26,5 миллиардов рублей. Сегодня корпорация полностью обслуживает свои кредиты и активно инвестирует средства в производство.
Об этом гендиректор УВЗ Олег Сиенко рассказал губернатору Александру Мишарину. Генеральный директор подчеркнул, что "Уралвагонзавод" остается социально-ориентированным предприятием: на балансе по-прежнему находятся социальные объекты, работают различные программы поддержки сотрудников, а соцпакет на одного работника завода в месяц составляет 2680 рублей.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей