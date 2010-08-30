Мишарин встретился с работниками "УВЗ"

Для неформального общения с губернатором пришли более трехсот работников корпорации. Генеральный директор корпорации Олег Сиенко рассказал об итогах деятельности "УВЗ" за семь месяцев 2010 года. Оценивая деятельность корпорации, губернатор отметил, что ситуация на заводе стабилизируется. "Большие заказы гарантируют работу и заработную плату сотрудникам общества, которая к новому году должна вырасти до 20 тысяч рублей", - подчеркнул он.