Мишарин встретился с работниками "УВЗ"
27 августа в ходе рабочей поездки в г. Нижний Тагил губернатор Свердловской области Александр Мишарин посетил НПК "Уралвагонзавод", где встретился с трудовым коллективом.
Для неформального общения с губернатором пришли более трехсот работников корпорации. Генеральный директор корпорации Олег Сиенко рассказал об итогах деятельности "УВЗ" за семь месяцев 2010 года. Оценивая деятельность корпорации, губернатор отметил, что ситуация на заводе стабилизируется. "Большие заказы гарантируют работу и заработную плату сотрудникам общества, которая к новому году должна вырасти до 20 тысяч рублей", - подчеркнул он.
По сообщению пресс-службы "УВЗ", вопросы заводчан к губернатору касались в основном тем, связанных с работой муниципальной власти: ремонт дорог, развитие муниципального транспорта и другие. Губернатор пообещал разобраться во всех сложных ситуациях.
Встречи трудового коллектива УВЗ с губернатором становятся регулярными, отмечает пресс-служба. В прошлый раз подобная встреча состоялась в марте.