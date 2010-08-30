На Мальдивах появится остров для блондинок

На острове планируют построить гостиницы, центры развлечений и спа-салоны, пишет "Лента.ру". При этом весь обслуживающий персонал будут строго отбирать - на работу примут только светловолосых. По задумке авторов проекта, доставлять блондинок на курорт станет специально созданная для этого авиакомпания. Пилотами и стюардессами в ней также будут работать исключительно "блондинки" - означает ли это, что пилотами станут женщины, не уточняется.