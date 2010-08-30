На Мальдивах появится остров для блондинок
30 августа 2010, 16:18ОбществоОльга
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На Мальдивах появится остров для блондинок. Об этом говорится в пресс-релизе компании Olialia group. Возглавляеет компанию руководительница движения блондинок Литвы Гиедре Пукиене.
На острове планируют построить гостиницы, центры развлечений и спа-салоны, пишет "Лента.ру". При этом весь обслуживающий персонал будут строго отбирать - на работу примут только светловолосых. По задумке авторов проекта, доставлять блондинок на курорт станет специально созданная для этого авиакомпания. Пилотами и стюардессами в ней также будут работать исключительно "блондинки" - означает ли это, что пилотами станут женщины, не уточняется.
Добавим, что движение блондинок объединяет около 20 тысяч девушек по всей Литве.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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