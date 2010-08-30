Половина россиян недовольна уровнем зарплаты

49% опрошенных недовольны низким уровнем заработной платы, свидетельствуют результаты всероссийского опроса, проведенного Фондом "Общественное мнение". Ростом цен на товары и услуги обеспокоены 40% респондентов, причем за последний год таких стало почти вдвое меньше (71% в 2009 году).

По сравнению с прошлым годов выросло число обеспокоенных проблемой алкоголизма. (40% против 27% в 2009 году). Еще один бич современности - наркомания - также стал вызывать большую обеспокоенность у россиян. Треть опрошенных (32% против 25% в 2009 году) считают наркоманию острой социально-экономической проблемой.

Среди опрошенных также встречались обеспокоенные неудовлетворительным состоянием жилищно-коммунального хозяйства (37%), дороговизной жилья (28%), низким уровнем пенсий, стипендий и пособий (26%). Безработицу и коррупцию считают острой проблемой по 22% опрошенных. Качеством здравоохранения озабочены 19% респондентов.