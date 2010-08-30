Рок-концерт под Миассом закончился массовой дракой
30 августа 2010, 07:55ОбществоОльга
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29 августа на рок-концерте под Миассом, организованном на территории детского оздоровительного лагеря имени Зои Космодемьянской, скинхеды устоили побоище.
По разным данным, нападавших было от 80 до 100 человек. Они появились и действовали организованно. Как свидетельствуют очевидцы, скинхеды были по пояс голые, избивали всех без разбора и крушили все, что попадалось им на пути. У нападавших были с собой травматические пистолеты, биты и ножи.
По предварительной версии, массовое побоище могло произойти из-за конфликта, который назревал между участниками фестиваля.
Рок-концерт собрал около 3 000 человек. Официально сообщается о 10 пострадавших, доставленных в больницы Миасса, однако очевидцы говорят о гораздо большем числе пострадавших.
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