Рок-концерт под Миассом закончился массовой дракой

По разным данным, нападавших было от 80 до 100 человек. Они появились и действовали организованно. Как свидетельствуют очевидцы, скинхеды были по пояс голые, избивали всех без разбора и крушили все, что попадалось им на пути. У нападавших были с собой травматические пистолеты, биты и ножи.