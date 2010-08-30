Школы Нижнего Тагила к 1-му сентября готовы

Об этом рассказал начальник городского управления образования Анатолий Соложнин. Он напомнил также, что все школы выдержали проверку Госпожарнадзора. Замечания были лишь по Тагилстроевскому дворцу творчества учащихся. Но завтра истекает срок, на который суд приостановил работу дворца. И 1-го сентября он, как и другие образовательные учреждения, откроет свои двери. На устранение замечаний пожарных будут выделены деньги, и к весне дворец приведут в порядок, уверен Анатолий Соложнин.