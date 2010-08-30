Школы Нижнего Тагила к 1-му сентября готовы
Школы Нижнего Тагила к 1-му сентября готовы. Все коммуникации исправны - во всех школах есть вода и с началом сезона будет отопление.
Об этом рассказал начальник городского управления образования Анатолий Соложнин. Он напомнил также, что все школы выдержали проверку Госпожарнадзора. Замечания были лишь по Тагилстроевскому дворцу творчества учащихся. Но завтра истекает срок, на который суд приостановил работу дворца. И 1-го сентября он, как и другие образовательные учреждения, откроет свои двери. На устранение замечаний пожарных будут выделены деньги, и к весне дворец приведут в порядок, уверен Анатолий Соложнин.
Тагильские школы готовы к 1-му сентября и с точки зрения безопасности. Чтобы не повторилась трагедия шестилетней давности, когда террористы захватили школу в Беслане, члены антитеррористической комиссии проверяли все общеобразовательные учреждения к новому учебному году.
По словам начальника милиции общественной безопасности УВД Нижнего Тагила Евгения Бусыгина, "тревожными кнопками" оборудованы все городские школы. А вот в сельских территориях с этим проблемы. Там нет ЧОПов, поэтому школы некому обслуживать. Но выход есть: сигнал тревоги может получать участковый милиционер или глава администрации населенного пункта, считает Евгений Бусыгин.
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