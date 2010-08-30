Средний Урал полностью обеспечит себя картофелем, свеклой и капустой

Как сообщает пресс-служба Минсельхоза, сбор урожая должен закончиться в середине сентября. Всего по области площадь обрабатываемых зерновых составляет более 330 тысячи гектаров. Средняя урожайность — 18,5 центнера с гектара. В прошлом году в это время показатель составлял 19,3 центнера с гектара. Причиной снижения урожайности стала засуха.

План по заготовке кормов в области выполнен на 77 процентов. Отрасль животноводства региона будет обеспечена кормами и необходимости закупки их за пределами области не будет. Также в Свердловской области ведется работа по уборке картофеля и овощей. Уровень урожайности из-за засухи ниже, чем в 2009 году, но не меньше средних многолетних показателей. Это значит, что картофеля, капусты и свеклы для нужд жителей региона будет достаточно, отмечает ДжастМедиа.