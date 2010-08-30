Свердловский минфин приступил к формированию бюджета на 2011 год

Как передает Накануне.RU, об этом 30 августа на брифинге сообщил министр финансов Свердловской области Константин Колтонюк. По его словам, в настоящее время идет обсуждение бюджета с муниципальными образованиями. Предполагается, что проект бюджета будет внесен в областную думу в октябре.