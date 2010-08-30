Свердловский минфин приступил к формированию бюджета на 2011 год
30 августа 2010, 16:38ОбществоОльга
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Министерство финансов Свердловской области приступило к формированию регионального бюджета на 2011 год.
Как передает Накануне.RU, об этом 30 августа на брифинге сообщил министр финансов Свердловской области Константин Колтонюк. По его словам, в настоящее время идет обсуждение бюджета с муниципальными образованиями. Предполагается, что проект бюджета будет внесен в областную думу в октябре.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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