Тагильчанин, спасая хозяйство, погиб в пожаре
30 августа 2010, 16:59ОбществоОльга
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Трагедия произошла в субботу в частном доме на Вагонке. Пожар начался около 10-ти часов вечера – загорелись деревянные постройки во дворе дома 105 по улице Гагарина.
Муж и жена – хозяева дома - бросились спасать скот. В результате женщина получила ожоги рук, ее госпитализировали. Сейчас врачи оценивают состояние женщины, как удовлетворительное.
А вот тело мужчины уже без признаков жизни обнаружили пожарные в одном из горевших сараев. По-видимому он задохнулся в дыму, рассказали в отделении дознания нижнетагильского Госпожарнадзора. Причиной возгорания, возможно, стало короткое замыкание в электропроводке.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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