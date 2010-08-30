Тагильчанин, спасая хозяйство, погиб в пожаре

Муж и жена – хозяева дома - бросились спасать скот. В результате женщина получила ожоги рук, ее госпитализировали. Сейчас врачи оценивают состояние женщины, как удовлетворительное.

А вот тело мужчины уже без признаков жизни обнаружили пожарные в одном из горевших сараев. По-видимому он задохнулся в дыму, рассказали в отделении дознания нижнетагильского Госпожарнадзора. Причиной возгорания, возможно, стало короткое замыкание в электропроводке.