ВУЗ-банк изменил условия "Кредита до зарплаты"

"Оперативно реагируя на запросы заемщиков, мы делаем кредиты более актуальными их сегодняшним потребностям", - комментирует управляющий Нижнетагильским офисом ОАО "ВУЗ-банк" Наталья Козлова.

Помимо увеличения суммы кредитования, изменились и стали еще лояльнее требования к заемщикам – теперь "Кредит до зарплаты" в ВУЗ-банке могут взять и пенсионеры, даже неработающие.