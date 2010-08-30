ВУЗ-банк изменил условия "Кредита до зарплаты"
30 августа 2010, 15:08ОбществоСергей Демидов
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"Кредит до зарплаты" ВУЗ-банка подходит для ситуаций, когда срочно и не на длительный период нужна небольшая сумма денег. Ранее займ выдавался на сумму до 5000 рублей. Но исходя из обращений клиентов, максимальная сумма кредита была увеличена и отныне составляет 10 000 рублей.
"Оперативно реагируя на запросы заемщиков, мы делаем кредиты более актуальными их сегодняшним потребностям", - комментирует управляющий Нижнетагильским офисом ОАО "ВУЗ-банк" Наталья Козлова.
Помимо увеличения суммы кредитования, изменились и стали еще лояльнее требования к заемщикам – теперь "Кредит до зарплаты" в ВУЗ-банке могут взять и пенсионеры, даже неработающие.
Кредит выдается по паспорту и второму документу, удостоверяющему личность – загранпаспорт, водительское или пенсионное удостоверение и т.д. Для получения кредита достаточно одного посещения банка, а заявку можно заполнить на сайте www.banklife.ruили по телефону Центра круглосуточного обслуживания 49-90-90
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