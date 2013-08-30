1 сентября в Тагиле будет теплым, но в атмосфере ожидается накопление вредных примесей
30 августа 2013, 13:30Общество
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Согласно данным «Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 31 августа-1 сентября Свердловская область будет находиться в теплой воздушной массе.
Так, на День знаний погода днем будет в промежутке 20-22 градусов по Цельсию, к тому же без осадков. Однако вероятно накопление вредных примесей в атмосфере.
Добавим, в ближайшие дни уровень воды в реках и прочих водоемах останется в норме.
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