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1 сентября в Тагиле будет теплым, но в атмосфере ожидается накопление вредных примесей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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1 сентября в Тагиле будет теплым, но в атмосфере ожидается накопление вредных примесей

30 августа 2013, 13:30Общество
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