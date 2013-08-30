Большинству тагильчан нет дела до горя других: женщина упала в обморок прямо на перекрестке

Пользователь, обратившийся в редакцию TagilCity.ru, увидев произошедшее, бросился к пострадавшей. Помимо него неравнодушным оказался еще один мужчина. Пытаясь привести ее в чувство, спасители обратились за помощью в ближайшую аптеку «На красном камне», где им безвозмездно предоставили все необходимые для оказания первой помощи средства. Женщину, кстати, увезла бригада скорой помощи.

Выполнив свой человеческий долг, отстранившись от случившегося, наш пользователь понял, что лишь малая часть свидетелей несчастного случая готова прийти на помощь. Кто знает, не будь там его, возможно, ни один прохожий не помог бы несчастной? Нравственность современных людей, по всей видимости, оставляет желать лучшего. Пару месяцев назад никто не подал руку помощи мужчине с инсультом. А как же нашумевший случай с ветераном войны, который умер прямо средь бела дня лишь только потому, что очевидцы не вызвали скорую? Тагильчане, задумайтесь, ведь на месте пострадавшего может быть любой из нас: не дай бог, вы сами или ваши близкие…