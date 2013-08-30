День знаний прошел сегодня у тагильских ребят из реабилитационного центра «Улыбка» (ФОТО)
Первого сентября все дороги ведут к школе. Нарядные и немного взволнованные ребята, их огромные «первые» портфели, большие букеты. Это государственный праздник – День знаний! Согласитесь, он – особенный. Ребята находят новых друзей, познают мир с совершенно другого ракурса.
Сегодня, 30 августа, отделением сопровождения опекаемых в досуговом центре «Урал» был организован праздник для первоклассников, находящихся под опекой государства.
Праздник открылся самыми нежными и добрыми поздравлениями для детей. Игры, веселье, смех, улыбки наполнили атмосферу праздника хорошим настроением. Ребята участвовали в конкурсах, учились собирать школьный портфель, побывали на планете загадок, фотографировались со сказочными героями. В конце праздника были приятные сюрпризы: был показан фильм, вручены подарки и мороженое.
Приятные минуты, теплая, дружеская атмосфера останется навсегда в сердцах взрослых и детей. Дорогие первоклашки, пусть все ваши знания, полученные в школе, остаются при вас и помогают вам преодолеть жизненные трудности говорят организаторы из СРЦН «Улыбка».
Фотографии предоставлены СРЦН «Улыбка»
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