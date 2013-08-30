Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
День знаний прошел сегодня у тагильских ребят из реабилитационного центра «Улыбка» (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.

День знаний прошел сегодня у тагильских ребят из реабилитационного центра «Улыбка» (ФОТО)

30 августа 2013, 16:00Общество
Читайте
также
Как не стать жертвой мошенников в Нижнем Тагиле
Фотоподборка: Нижний Тагил - зеркальный
Срединедельный культобзор: «Всё в шоколаде»