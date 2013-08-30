Депортация, выдворение и штрафы: в Нижнем Тагиле прошла операция «Нелегальный мигрант» (ФОТО)

По сообщению пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области, сотрудниками полиции проверяли граждан ближнего зарубежья на предмет осуществления незаконной деятельности на территории нашего города и Пригородного района, а также была проведена проверка мест компактного проживания иностранных граждан.

В ходе операций выявили около 130 правонарушений, связанных с незаконным пребыванием на территории России и с нарушением найма иностранных работников.

Все нарушители административного законодательства привлечены к ответственности, в отношении пятнадцати иностранных граждан судами принято решение об их выдворении за пределы Российской Федерации, четверо должны быть депортированы. Общая сумма штрафов за административные правонарушения, наложенных на указанных лиц, составила 98 тысяч рублей, из них взыскано почти 90 тысяч сообщает начальник участковых уполномоченных полиции ММУ МВД России «Нижнетагильское» подполковник Александр Серебряков.

Фотографии Межмуниципальное Управление МВД России «Нижнетагильское»

В ходе операции были выявлены преступления, по которым возбуждены уголовные дела. В отделе полиции № 19 в отношении 27-летнего иностранного гражданина возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов». Гражданин Таджикистана, осуществляющий перевозку граждан на пассажирской Газели, предъявил поддельное разрешение на право занятия трудовой деятельностью. Теперь за использование заведомо подложного документа нарушителю на усмотрение суда грозит штраф в размере до восьмидесяти тысяч рублей, либо обязательные работы на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительные работы на срок до двух лет, либо арест на срок до шести месяцев.

Фотографии Межмуниципальное Управление МВД России «Нижнетагильское»

В отношении 23-летней жительницы Ленинского района возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 322 УК РФ за организацию проживания иностранных граждан со значительным нарушением действующего законодательства. Установлено, что с мая по август этого года в своей двухкомнатной квартире площадью чуть более 40 квадратных метров, где помимо хозяйки, ее мужа и двух малолетних детей проживают ее отчим и племянница, молодая женщина зарегистрировала более 80 иностранных граждан. На момент проверки в рамках ОПО «Нелегальный мигрант» было выявлено 2 иностранца, прописанных в квартире, но фактически в ней не проживающих. В отношении граждан Узбекистана и Азербайджана составлены административные протоколы.

По данным Роспотребнадзора по Свердловской области в настоящее время нахождение нелегальных мигрантов с ближнего зарубежья нежелательно, поскольку многие болеют опасными заболеваниями. Учитывая этот факт, в рамках мероприятия было проведено флюорографическое обследование 64 иностранных граждан.

С начала 2013 года в специальный приемник и изолятор временного содержания Нижнего Тагила было доставлено 132 нелегала. Из них выдворено 46 человек, депортировано – 11.