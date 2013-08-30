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Депортация, выдворение и штрафы: в Нижнем Тагиле прошла операция «Нелегальный мигрант» (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Депортация, выдворение и штрафы: в Нижнем Тагиле прошла операция «Нелегальный мигрант» (ФОТО)

30 августа 2013, 10:55ОбществоCorey
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