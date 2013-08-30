Два тагильских завода получили субсидии из местного бюджета

По заявлению Владислава Пинаева, НТЗМК – это одно и стабильных, устойчивых средних предприятий, которое выполняло большой заказ в Сочи при строительстве объектов для Олимпиады. Ведя активное техперевооружение, НТЗМК обеспечивает высокотехнологичные места.

Это предприятие достойно участия в конкурсе и получения субсидий говорит министр промышленности.

ОАО «Промко», по словам Владислава Пинаев, - еще одно уверенно действующее предприятие, построившее новый цех металлоконструкций на территории «Рудника имени III Интернационала», закрытого еще в 90-ые. Ликвидация старого предприятия лишила работы многих, но теперь новое современное предприятие, оснащенное немецким оборудованием, позволило расширить высокотехнологичные рабочие места. Достойный цех, заслуживающий внимания.

Целевая программа «Развитие инфраструктуры наноиндустрии и инноваций в Свердловской области» позволяет проводить субсидирование. Она рассчитана до 2015 года. Впервые выдают такие субсидии именно в 2013 году. Из регионального бюджета будет выделено 300 миллионов рублей, сообщают «Вечерние ведомости».

На сегодняшний день распределено 186 миллионов рублей. К слову, материальную помощь получили и другие предприятия Свердловской области.

Предприятие в любой сфере должно уметь грамотно реализовывать свой бюджет, постоянно оптимизируя свою работу. Не исключения здесь и рестораны, бары, кафе. Система автоматизации работы кассиров, барменов, официантов ведет к явному увеличению прибыли, и R-Keeper как раз то решение, которое ищут и уже нашли многие рестораторы. О возможностях системы R-Keeper можно узнать здесь, скорее всего, вы найдете ответы на ваши вопросы.