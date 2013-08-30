Еще раз про любовь рассказал свердловчанам МОТИВ
Новая имиджевая кампания сотового оператора МОТИВ набирает оборотыС середины августа на улицах Екатеринбурга и крупных городов Свердловской области стали появляться оранжевые билборды, на которых крупными буквами написаны слова «ЛЮБОВЬ», «СЕКС», «СВОБОДА», «ПРАВДА». В Екатеринбурге уже установлено порядка 20 таких щитов, в ближайших планах – еще 94 по всей области.
Как нам сообщил в пресс-службе компании, рекламные щиты - это логичное продолжение новой имиджевой кампании «МОТИВ сильнее правил».
У слова «мотив» много смыслов, но, в первую очередь, это все-таки сильное желание, мощный стимул к действию. Этой многозначностью мы руководствовались как при выборе имени бренда, так и при разработке нового имиджа. Любовь, секс, свобода, правда – все это мотивы, людей в целом, и наших абонентов в частности. И они должны быть сильнее всяких правил. Мы хотели еще раз напомнить абонентам, что не нужно бояться своих желаний, смело воплощать их в жизнь, а мы, как оператор связи, в этом с удовольствием поможем
- комментирует пресс-секретарь компании МОТИВ Алёна Ярушина.
Смелые, провокационные, немного хулиганские рекламные кампании уже давно стали визитной карточкой бренда и ярким доказательством того, что МОТИВ не только призывает своих абонентов быть сильнее правил, но и сам следует тому же принципу.
Сегодня больше половины жителей Свердловской области доверяют свое общение региональному оператору. Для современного телеком-рынка – это просто нонсенс, ведь с самого детства нам твердят: «Большие всегда побеждают маленьких». Но, как показывает практика, мы сильнее этого негласного правила
- пояснила Алёна Ярушина.