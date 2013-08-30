Еще раз про любовь рассказал свердловчанам МОТИВ

У слова «мотив» много смыслов, но, в первую очередь, это все-таки сильное желание, мощный стимул к действию. Этой многозначностью мы руководствовались как при выборе имени бренда, так и при разработке нового имиджа. Любовь, секс, свобода, правда – все это мотивы, людей в целом, и наших абонентов в частности. И они должны быть сильнее всяких правил. Мы хотели еще раз напомнить абонентам, что не нужно бояться своих желаний, смело воплощать их в жизнь, а мы, как оператор связи, в этом с удовольствием поможем