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Кладбище для животных: свердловчане смогут хоронить своих питомцев со всеми почестями
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Кладбище для животных: свердловчане смогут хоронить своих питомцев со всеми почестями

30 августа 2013, 17:30Общество
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