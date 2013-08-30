Кладбище для животных: свердловчане смогут хоронить своих питомцев со всеми почестями

Компания Memory animals выиграла тендер на участок земли в районе Птицефабрики, по адресу переулок Слободской, 38. По словам организаторов кладбища, они смогут решать две проблемы – экологическую и этическую, сообщает сообщество «Типичный Екатеринбург».

Это будет целый комплекс – торговые залы, прощальная комната, холодильные камеры, крематорий, кабинет для эвтаназии, в гараже – автомобили эвакуации. Будут прощаться со всеми и любое животное кремируют – от хомячков до слонов.

Похоронить кошку можно будет за 3,5 тысячи рублей, собаку – за 5, а большую собаку, например, овчарку – за 8-12 рублей. В эту цену входит кремация, урна, место в колумбарии, памятная табличка и оформление всех документов.

Если задуматься, то животное, которое провело с вами всю свою жизнь, было предано вам и вы его любили, действительно заслуживает достойного прощания с ним.