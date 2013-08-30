Масштабный субботник «Зеленая Россия»: в Нижнем Тагиле проходит декада чистоты (ФОТО)

На удивление, жители Нижнего Тагила не ограничились одним днем, а решили проводить целую декаду наведения порядка в родном городе. Так, в Администрации города уже сформирован график субботников, в которых намерены участвовать более шести с половиной тысяч человек из 260 организаций и предприятий. Коллективы управляющих компаний, ТОСов, молодежных и общественных организаций, учреждений спорта, культуры, здравоохранения, образования, отряды мэра. Планируется очистка скверов, парков, набережных Нижнетагильского и Нижне-Выйского водохранилищ, благоустройство своих территорий, покос травы и кронирование кустарников.

Более сотни адресов значится в графике у команды. Один из них – бесхозный сквер по Восточному проезду: территория его никем не обслуживается и зарастает мусором. Получается, что пока одни жители обращаются в различные инстанции, другие продолжают заваливать мусором эту зеленую зону. Организаторы акции обратились в местную управляющую компанию, к владельцам ближайших торговых точек с призывом расчистить территорию, и сами взялись за дело. Ведь, очевидно, что скосить траву и собрать мусор – задача выполнимая. Активисты надеются, что жители близлежащих домов отныне будут воспринимать сквер не как свалку бытовых отходов, а как место отдыха, сообщает пресс-служба Администрации.