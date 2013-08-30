Производство компании ПРОМКО посетила делегация областных журналистов

29 августа ПРОМКО посетили представители областных СМИ: «ОТВ», «Российской газеты», «Областной газеты» и интернет-ресурса «Актуально.ру». Пресс-тур был организован Правительством Свердловской области.

Интерес журналистов был вызван инновационными проектами, которые реализует компания ПРОМКО - производство стальных мелющих шаров и металлоконструкций. Правительством Свердловской области было принято решение направить на поддержку этих проектов субсидию в размере 6 450 115 рублей.

Сотрудники компании рассказали об уникальной методике горячей штамповки мелющих тел, конкурентоспособности продукции, объеме производства, товарном знаке, процессе обустройства и модернизации площадки «Старый Соболь».

В этом же день делегация побывала на ООО «НТЗМК».

Справка. В целом по области субсидии на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам на реализацию инвестиционных проектов были выделены 22 организациям на общую сумму 186,3 млн рублей. В Нижнем Тагиле эту государственную поддержку получили только два предприятия - ПРОМКО и НТЗМК.