«Россия 10»: голосование окончено, но свердловские достопримечательности не вошли в ТОП-30

Напомним, от Нижнего Тагила участвовал музей-заповедник Горнозаводской Урал, от Невьянска – Наклонная башня, а от Верхотурья – музей-заповедник. В честь предпоследней даже сегодня на Плотинке был устроен массовый флешмоб – сотни людей пришли поддержать гордость региона. Участники акции наклонились под углом, повторяющим наклон Невьянской башни, а также смастерили ее из воздушных шаров, сообщает издание «Вечерние ведомости».