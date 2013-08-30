«Россия 10»: голосование окончено, но свердловские достопримечательности не вошли в ТОП-30
Сегодня завершилось голосование «Россия 10», в котором за первую 30-ку боролись достопримечательности всей России. Но, к сожалению, несмотря на многочисленные голоса и даже флешмобы, ни одна свердловская гордость не вошла в число тех, кто продолжит борьбу.
Напомним, от Нижнего Тагила участвовал музей-заповедник Горнозаводской Урал, от Невьянска – Наклонная башня, а от Верхотурья – музей-заповедник. В честь предпоследней даже сегодня на Плотинке был устроен массовый флешмоб – сотни людей пришли поддержать гордость региона. Участники акции наклонились под углом, повторяющим наклон Невьянской башни, а также смастерили ее из воздушных шаров, сообщает издание «Вечерние ведомости».
Первое и второе места с огромным отрывом (в 38 миллионов голосов) заняли Коломенский кремль и Мечеть имени Ахмата Кадырова «Сердце Чечни» соответственно. Напомним, в финале примут участие 30 объектов, и самое интересное, что победителями проекта признаются 10 объектов, набравших в финале наибольшее количество голосов по сумме Интернет- и СМС-голосования.
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