В Нижнем Тагиле студентов начали обучать основам робототехники и готовить конструкторов-машиностроителей

Эти направления очень перспективны, хотя, надо признаться, абитуриенты в этом году не проявили к ним сверхинтереса. Направлениями с самыми высокими проходными баллами, а значит самыми популярными, стали «Прикладная информатика», «Экономика» и «Информационные системы и технологии». Между тем, механотроника и робототехника – это область деятельности, которой находится реальное применение в окружающей нас действительности.

Конвейеры, терминалы, многие технические устройства – это роботизированные системы, а значит, выпускники, имеющие дипломы бакалавров этого направления, всегда будут востребованы, -- рассказывает ответственный секретарь отборочной комиссии НТИ (ф) УрФУ Юрий Шляпников.

Как отмечает далее Юрий Лоэнгринович, в этом году институт традиционно тесно сотрудничает с предприятиями, среди которых Уралвагонзавод, ЕВРАЗ НТМК, Нижнетагильский институт испытания металлов, «Планта» и Электрохимприбор. Студенты, являющиеся настоящими сотрудниками этих предприятий или готовящиеся в будущем влиться в их кадровый состав, станут обучаться по программам целевого приема и сокращенного обучения на основе среднего профессионального образования.

Интересным также является тот факт, что некоторые абитуриенты воспользовались законным правом поступить вне конкурса. Конечно, эта прерогатива доступна лишь некоторым категориям граждан. Например, среди первокурсников НТИ (ф) УрФУ 2013 года будут демобилизованные из армии с рекомендацией командира воинской части, сироты и инвалиды первой и второй группы.