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В Нижнем Тагиле студентов начали обучать основам робототехники и готовить конструкторов-машиностроителей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Нижнем Тагиле студентов начали обучать основам робототехники и готовить конструкторов-машиностроителей

30 августа 2013, 12:00ОбществоCorey
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