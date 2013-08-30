Вновь пробка из-за аварии на улице Кулибина в Нижнем Тагиле
30 августа 2013, 17:55Общество
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Как только что сообщил TagilCity.ru пользователь Алексей, на улице Кулибина недалеко от поворота в сторону ТЦ «Райт» столкнулись две машины, что образовало серьезную пробку.
Сильно затруднено движение с Вагонки: практически полностью две полосы перекрыли столкнувшиеся иномарка Сhevrolet и Газель. Скорее всего, ДТП произошло из-за несоблюдения дистанции. По словам Алексея, пробка начинается от Восточного шоссе.
К слову, на Вагонку поток машин тоже движется с минимальной скоростью.
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