Вновь пробка из-за аварии на улице Кулибина в Нижнем Тагиле

Сильно затруднено движение с Вагонки: практически полностью две полосы перекрыли столкнувшиеся иномарка Сhevrolet и Газель. Скорее всего, ДТП произошло из-за несоблюдения дистанции. По словам Алексея, пробка начинается от Восточного шоссе.