83 незаконных пункта приема металла выявлено в Нижнем Тагиле

С 2016 года по настоящее время в Нижнем Тагиле выявлено 83 пункта приема и обработки металла, которые не имеют лицензии, деятельность 62 из них прекращена.
Сотрудники правоохранительных органов Нижнего Тагила проводят мероприятия по выявлению и пресечению работы нелегальных пунктов приема металла, а также иных нарушений в сфере металлооборота.
Полицейские ведут проверку на пунктах сдачи металла на предмет наличия краденных вещей.
За период с 2016 года по настоящее время зарегистрированы 748 заявлений о краже металла, возбуждено 359 уголовных дел, 79 из них – в 2018 году.
В процессе проверок обнаружены 83 пункта приема и обработки металла, осуществляющие деятельность без лицензии, работа 62 пунктов уже приостановлена.
517 нарушителей привлечены к административной ответственности по статье 14.26 КоАП Российской Федерации («Нарушение правил обращения с ломом и отходами цветных и черных металлов»).
Сотрудники правоохранительных органов напоминают, что совершение кражи металла предполагает наступление уголовной ответственности.