83 незаконных пункта приема металла выявлено в Нижнем Тагиле

Сотрудники правоохранительных органов Нижнего Тагила проводят мероприятия по выявлению и пресечению работы нелегальных пунктов приема металла, а также иных нарушений в сфере металлооборота.

Полицейские ведут проверку на пунктах сдачи металла на предмет наличия краденных вещей.

За период с 2016 года по настоящее время зарегистрированы 748 заявлений о краже металла, возбуждено 359 уголовных дел, 79 из них – в 2018 году.

В процессе проверок обнаружены 83 пункта приема и обработки металла, осуществляющие деятельность без лицензии, работа 62 пунктов уже приостановлена.

517 нарушителей привлечены к административной ответственности по статье 14.26 КоАП Российской Федерации («Нарушение правил обращения с ломом и отходами цветных и черных металлов»).