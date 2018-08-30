Бизнесмены смогут предложить идеи по привлечению молодых специалистов в Нижний Тагил
Нехватка кадров, возможность получения преференций от муниципалитета для местных бизнесменов и возможность систематизации работы администрации с разными отраслями малого и среднего бизнеса – эти темы обсудил Владислав Пинаев на заседании совета по развитию малого и среднего предпринимательства.
Накануне в мэрии Нижнего Тагила прошло заседание совета по развитию малого и среднего предпринимательства.
По мнению Владислава Пинаева, работу совета нужно перенаправить таким образом, чтобы она не носила лишь формальный характер. Врио мэра города отметил, что любое конкретное решение, которое будет содержать предложение по привлечению в Нижний Тагил молодых специалистов, будет рассмотрено.
По его словам, на совете должны звучать предложения, которые положительно скажутся на малом и среднем бизнесе.
Нижний Тагил сегодня «стареет» и нужно найти те точки взаимодействия власти и бизнеса, которые позволят сделать так, чтобы для всех наш город был не только крупным промышленным центром, а местом, где для молодежи созданы благоприятные условия для работы и жизни, подчеркнул врио главы города.