Бизнесмены смогут предложить идеи по привлечению молодых специалистов в Нижний Тагил

Накануне в мэрии Нижнего Тагила прошло заседание совета по развитию малого и среднего предпринимательства.

По мнению Владислава Пинаева, работу совета нужно перенаправить таким образом, чтобы она не носила лишь формальный характер. Врио мэра города отметил, что любое конкретное решение, которое будет содержать предложение по привлечению в Нижний Тагил молодых специалистов, будет рассмотрено.

По его словам, на совете должны звучать предложения, которые положительно скажутся на малом и среднем бизнесе.