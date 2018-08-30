Дошкольники из «Солнечного круга» узнали о безопасности на воде

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Воспитанники детских садов «Солнечный круг» обучились правилам безопасного поведения на водоемах и возле них.
Сюжеты: Нижний ТагилИсточник: МБУ «Центр защиты населения»
Профилактические мероприятия, предупреждающие несчастные случаи на водных объектах прошли в детских садах «Солнечный круг».
Методист поисково-спасательной службы МБУ «Центр защиты населения» О. Иванова начала свое занятие с демонстрации мультфильма. Далее дошкольники поговорили о правилах поведения на водоеме и возле него. Малыши узнали об опасностях, которые могут произойти на воде.
Во второй части мероприятия воспитанники детского сада «Солнечный круг», разделившись на команды, состязались в спортивной эстафете с использованием надувных плавательных средств.
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В завершении мероприятия участники получили раскраски и сфотографировались на память.
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