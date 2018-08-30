Дошкольники из «Солнечного круга» узнали о безопасности на воде

Методист поисково-спасательной службы МБУ «Центр защиты населения» О. Иванова начала свое занятие с демонстрации мультфильма. Далее дошкольники поговорили о правилах поведения на водоеме и возле него. Малыши узнали об опасностях, которые могут произойти на воде.