Екатеринбурженка обвинила ТЦ «Дирижабль» в отказе искать двухлетнего сына

Жительница Екатеринбурга поделилась в соцсетях информацией о происшествии, которое случилось в ТЦ «Дирижабль». Женщина потеряла в торговом центре своего двухлетнего ребенка. Она решила обратиться за помощью к сотрудникам торгового здания.

Обратившись к охранникам, как сообщает женщина, ей пришлось выслушать лекцию о том, что ребенка нужно держать за руку и хорошо за ним следить. Также сотрудники охраны заявили, что поиск детей не входит в их должностные обязанности и посоветовали обратиться к администратору ТЦ «Дирижабль».

Как пишет женщина, администратор тоже не спешила ей помочь. Каким образом был найден ребенок – не сообщается. Однако известно, что мама все же смогла найти мальчика.