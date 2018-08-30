Историю об убийстве инвалида из Березовского расскажут в программе Малахова

Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Один из выпусков передачи Андрея Малахова будет посвящен убийству инвалида в Березовском.
Источник: Ura.ru
Один из выпусков программы «Прямой эфир», которую ведет Андрей Малахов, будет посвящен убийству инвалида в Березовском.
Как сообщает Ura.ru, сотрудники программы обзванивают родственников молодых людей, избивших инвалида, а также их знакомых и иных участников истории. Передача готовится к выпуску в ближайшее время.
Также телеканал ведет переговоры с местными СМИ о предоставлении видеозаписей, сделанных по «горячим следам».
Организаторы программы пока не называют дату выхода, так как не все участники истории согласились появиться на телевидении. Так, отказом ответила мама 13-летней девочки, которая знакома с избившими инвалида подростками.
Возможно, съемочная группа приедет в Березовский для съемок фактуры на месте.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей