Историю об убийстве инвалида из Березовского расскажут в программе Малахова

Один из выпусков программы «Прямой эфир», которую ведет Андрей Малахов, будет посвящен убийству инвалида в Березовском.

Как сообщает Ura.ru, сотрудники программы обзванивают родственников молодых людей, избивших инвалида, а также их знакомых и иных участников истории. Передача готовится к выпуску в ближайшее время.

Также телеканал ведет переговоры с местными СМИ о предоставлении видеозаписей, сделанных по «горячим следам».

Организаторы программы пока не называют дату выхода, так как не все участники истории согласились появиться на телевидении. Так, отказом ответила мама 13-летней девочки, которая знакома с избившими инвалида подростками.