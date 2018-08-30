Кормившее школьников гнилью МУП «Золушка» в Екатеринбурге снова будет поставлять еду
Сегодня, 08:30Общество
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МУП «Золушка», в котором были выявлены массовые нарушения поставки продуктов в школьные столовые Екатеринбурга, снова будет заниматься организацией питания в учебных заведениях.
Сюжеты: Екатеринбург
Об этом 29 августа заявлено в администрации города на совещании, посвященном готовности учреждений, которые занимаются школьным питанием, к новому учебному году.
На официальном портале Екатеринбурга сообщается, что организовывать школьное питание в новом учебном году будут четыре муниципальных предприятия. Это школьно-базовые столовые №11 и №41, ЕМУП «Золушка» и комбинат школьного питания. А также 11 ООО и один индивидуальный предприниматель.
Все операторы заверили, что проблем с кадрами, инвентарем и оборудованием у них нет, и пообещали кормить школьников качественно, разнообразно и безопасно, сообщает Ura.ru.
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