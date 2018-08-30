Ковчег с мощами святителя Спиридона Тримифунтского прибыл в Екатеринбург

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29 августа в Екатеринбург с греческого острова Корфу прибыл ковчег с мощами святителя Спиридона Тримифунтского.
Сюжеты: Екатеринбург
У Храма-на-Крови мощи святителя Спиридона Тримифунтского встречало множество паломников. Там же до 1 сентября в любое время суток можно будет поклониться мощам.
Прибытия святыни также ожидают в Красноярске, Кемерове, Московской области, Туле, Санкт-Петербурге, Твери, Саратове, Чебоксарах, Ярославле и Москве, сообщает ТАСС.
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