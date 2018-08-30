Лучшие трудовые отряды мэра названы в Нижнем Тагиле по итогам лета

В 2018 году во время летних каникул были трудоустроены 1035 несовершеннолетних граждан Нижнего Тагила в возрасте от 14 до 18 лет. Трудовые отряды мэра обеспечили порядок на улицах города и территориях социально-значимых объектов, подростки занимались покраской малых архитектурных форм, высадили 35 тысяч цветов, 70 кустарников и деревьев.