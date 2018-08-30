«Не хотела уезжать»: тагильчане хотят вернуть бабушку-путешественницу

Свою версию произошедшего с бабушкой редакции TagilCity.ru рассказала одна из жительниц дома по ул. Орджоникидзе. Женщина сообщила редакции, что хорошо знакома с бабушкой и уверена, что пенсионерка не хотела уезжать из Нижнего Тагила.

Бабушка жила одна, не конфликтовала с соседями, ее знал весь двор и хорошо относились к ней, рассказали собеседники редакции.

Бабушка жила одна. Про дочь я узнала только когда та приехала квартиру продавать. Бабушка выглядела совершенно адекватной, обычная бабуля. Вряд ли у нее были какие-то психические отклонения,рассказала жительница двора.

Когда приехала дочь, со слов жителей двора, она быстро уговорила бабушку переехать к ней в Кропоткин.

Она говорила, что та старая, и она к ней больше не приедет. Бабушка сначала не хотела уезжать, боялась. Но потом согласилась,рассказала редакции свидетельница событий.

По словам тагильчанки, квартира пенсионерки была быстро продана, однако все деньги себе забрала дочь.

Денег бабуля так и не увидела. А когда поняла, что произошло – была в шоке,пояснила соседка пенсионерки.

В Кропоткин семью отвозили жители двора, которые отправились отдыхать в Краснодарский край, и им было по пути. Новое место жительства пенсионерки им не понравилось.

Дом там разваливается, ничего там нет. Туалет на улице, сад заброшенный. Бабушка там провела одну ночь. Поревела и поехала в Москву, чтобы добраться до Тагила,описала события тагильчанка.

Со слов женщины, до Москвы 79-летняя пенсионерка добиралась из Краснодарского края пешком. Только в столице России бабушка села на поезд. Также женщина отметила, что пенсионерку в больнице никто не навещает, однако достоверно не смогла подтвердить данный факт, подчеркнув, что это лишь ее предположения.

Я так думаю. Кто-то может и навещал бы. Кто-то, но не Ольга. Не будет она ездить в другой город, если она в Тагил то к матери не ездила,отметила женщина.

Сейчас тагильчане ведут сбор средств, чтобы поехать в Белезино и забрать бабушку и ее пса Амура. Сбор средств ведет одинокая женщина, которой помогает весь двор. Она хочет забрать бабушку к себе жить.