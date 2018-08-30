Обвинение за несанкционированный митинг снято с пенсионерки в Нижнем Тагиле

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30 августа в зале заседания Пригородного суда Свердловской области обвинение за организацию несанкционированного митинга снято с 63-летней жительницы села Покровское.
Сюжеты: Нижний ТагилИсточник: АН «Между строк»
30 августа Пригородный суд Свердловской области вынес оправдательное заключение по делу 63-летней пенсионерки из села Покровское «в связи с отсутствием состава административного правонарушения».
Уполномоченная по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова присутствовала лично на судебном разбирательстве. Она подчеркнула, что не собирается влиять на мнение суда, а лишь хочет разобраться в том, что случилось.
Татьяна Мерзлякова заявила, что очень бережно относится к выражению собственного мнения.
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Мы не должны запрещать людям высказывать свою точку зрения в средствах массовой информации, высказала свое мнение по делу Татьяна Мерзлякова.
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