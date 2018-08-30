Обвинение за несанкционированный митинг снято с пенсионерки в Нижнем Тагиле

30 августа Пригородный суд Свердловской области вынес оправдательное заключение по делу 63-летней пенсионерки из села Покровское «в связи с отсутствием состава административного правонарушения».

Уполномоченная по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова присутствовала лично на судебном разбирательстве. Она подчеркнула, что не собирается влиять на мнение суда, а лишь хочет разобраться в том, что случилось.

Татьяна Мерзлякова заявила, что очень бережно относится к выражению собственного мнения.