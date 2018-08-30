Орлова рассказала Медведеву об успехах школ Владимирской области

По данным издания «Губерния», Орлова предложила запретить перевозить детей на автобусах со сроком службы более 10 лет. Инициатива Орловой об использовании более экологичного и безопасного транспорта, работающего на газомоторном топливе, заинтересовала участников совещания.

По словам Орловой, во Владимирской области находится 989 образовательных заведений, и все они полностью готовы к учебному году. На эту подготовку был потрачен один миллиард рублей. Идет строительство новых учебных заведений, оснащенных современным оборудованием, предназначенных для развития научно-технического образования в области.

Власти региона улучшают условия жизни педагогов. В этом году 230 миллионов рублей будут потрачены на приобретение жилья учителям. В 2017 году эта сумма составила 130 миллионов рублей. Сейчас средняя заработная плата учителя во Владимирской области составляет около 34 тысяч рублей – сказалась прибавка в размере 10 тысяч.

В результате таких мер качество образования в регионе растет. Из года в год становится меньше выпускников школ, которые не смогли сдать ЕГЭ. Также существенно увеличился средний балл по таким базовым предметам как математика, обществознание и литература.