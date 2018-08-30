Планы на учебный год обсудили на августовском совещании в Нижнем Тагиле

Директоры 64 школ Нижнего Тагила, завучи, руководители методобъединений, специалисты управления образования мэрии и филиала «Института развития образования» обсудили планы на 2018-2019 учебные года.
В Нижнем Тагиле прошло общегородское педагогическое совещание, на котором обсуждались планы на 2018-2019 учебные года.
Начальник управления образования Татьяна Удинцева обозначила перспективные направления работы на ближайший год.
Татьяна Удинцева отметила, что гимназия №18 и начальная школа – детский сад №105 для детей с ОВЗ, единственные в Свердловской области, выиграли гранты на поддержку инноваций в области развития и модернизации.
Гимназия №86 стала «Лучшим образовательным учреждением, реализующим ФГОС», а школа №75/42 выиграла золотую медаль национальной премии «Элита российского образования».
Врио мэра Нижнего Тагила Владислав Пинаев поздравил педагогов с началом учебного года.
Лучшим педагогам школ и учреждений дополнительного образования вручили почетные грамоты министерства образования и науки РФ, нагрудные знаки «Почетный работник общего образования РФ» и другие награды областного и местного уровней.