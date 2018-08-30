Планы на учебный год обсудили на августовском совещании в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле прошло общегородское педагогическое совещание, на котором обсуждались планы на 2018-2019 учебные года.

Начальник управления образования Татьяна Удинцева обозначила перспективные направления работы на ближайший год.

Татьяна Удинцева отметила, что гимназия №18 и начальная школа – детский сад №105 для детей с ОВЗ, единственные в Свердловской области, выиграли гранты на поддержку инноваций в области развития и модернизации.

Гимназия №86 стала «Лучшим образовательным учреждением, реализующим ФГОС», а школа №75/42 выиграла золотую медаль национальной премии «Элита российского образования».

Врио мэра Нижнего Тагила Владислав Пинаев поздравил педагогов с началом учебного года.