Победители конкурса «Лучший дом, двор, подъезд» награждены в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле в 2018 году были зарегистрированы 134 заявки от участников в состязании за звания «Лучший двор, дом, подъезд», который проходил в рамках муниципальной программы по развитию и поддержке жилищного и коммунального хозяйства в многоквартирных домах.

Множество тагильчан приняли участие в благоустройстве домов, дворов и общественных пространств.

Врио мэра Нижнего Тагила Владислав Пинаев вручил дипломы администрации города и подарки победителям конкурса в ДК «Юбилейный».

Победу в номинации «Лучший двор» при подготовке к Новому году одержал двор по адресу: Уральский проспект, 85. Второе место занял двор: по адресу улица Красноармейская, 84А. Третье место досталось двору на улице Юности, 14, 14Б.

Ко Дню города-2018 подготовился лучше всех двор по адресу: улица Зари, 11. На втором месте оказалась дворовая территория на улице Верхняя Черепанова, 19А, 21А, 23А, 27А. Третье место – у двора на улице Азовской, 3.

В номинации «Лучший дом» первое место выиграл дом по адресу: улица Нижняя Черепанова, 19. Второе место – МКД на улице Зари, 13. Третье место – дом на улице Максарева, 9.