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#домахорошо
Победители конкурса «Лучший дом, двор, подъезд» награждены в Нижнем Тагиле
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Победители конкурса «Лучший дом, двор, подъезд» награждены в Нижнем Тагиле

Сегодня, 13:45Общество
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